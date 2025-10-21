Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch auf ein Baustellengelände in Unna-Massen

Unna (ots)

Zu einem Baustelleneinbruch an der Straße "Am Freizeitbad" in Unna-Massen kam es zwischen Samstag (18.10.2025) und Montag (20.10.2025).

Im Zeitraum von 15.00 Uhr (Samstag) bis 07.00 Uhr (Montag) brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines dortigen Stromkastens auf und entwendeten Kupferdraht.

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zu den Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell