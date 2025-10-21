POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit den Polizeihauptkommissaren Markus Störtkuhl und Christian Schultz
Bergkamen (ots)
Die beiden Polizeihauptkommissare Markus Störtkuhl und Christian Schultz werden am Donnerstag, den 23.10.2025 ihre Bürgersprechstunde anbieten.
Diese findet von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bergkamen (Am Stadtmarkt) statt.
Kommen Sie gerne vorbei und sprechen Sie die Beiden an.
