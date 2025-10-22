Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit den Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten Dennis Kischel und Thomas Kulinski

Holzwickede (ots)

Holzwickedes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte, Polizeihauptkommissare Thomas Kulinski und Dennis Kischel, werden am Freitag, 24.10.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr ihre Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Holzwickede durchführen.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Kommen Sie gerne auf dem Wochenmarkt vorbei - die Polizisten freuen sich auf Sie und stehen den Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell