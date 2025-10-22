PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit den Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten Dennis Kischel und Thomas Kulinski

Holzwickede (ots)

Holzwickedes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte, Polizeihauptkommissare Thomas Kulinski und Dennis Kischel, werden am Freitag, 24.10.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr ihre Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Holzwickede durchführen.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Kommen Sie gerne auf dem Wochenmarkt vorbei - die Polizisten freuen sich auf Sie und stehen den Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:15

    POL-UN: Unna - Durchsuchungsmaßnahmen in Unna-Massen

    Unna (ots) - In einer durch die Kreispolizeibehörde Unna geführten Durchsuchung wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06.00 Uhr unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften ein Wohnobjekt an der Bergstraße in Unna durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Der Verdacht hat sich nicht erhärtet. Bei dem ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:49

    POL-UN: Unna - Einbruch auf ein Baustellengelände in Unna-Massen

    Unna (ots) - Zu einem Baustelleneinbruch an der Straße "Am Freizeitbad" in Unna-Massen kam es zwischen Samstag (18.10.2025) und Montag (20.10.2025). Im Zeitraum von 15.00 Uhr (Samstag) bis 07.00 Uhr (Montag) brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines dortigen Stromkastens auf und entwendeten Kupferdraht. Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zu den Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren