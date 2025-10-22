POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit den Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten Dennis Kischel und Thomas Kulinski
Holzwickede (ots)
Holzwickedes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte, Polizeihauptkommissare Thomas Kulinski und Dennis Kischel, werden am Freitag, 24.10.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr ihre Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Holzwickede durchführen.
Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.
Kommen Sie gerne auf dem Wochenmarkt vorbei - die Polizisten freuen sich auf Sie und stehen den Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell