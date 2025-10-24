Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus in Bork

Selm (ots)

In der Zeit von Montag (20.10.2025), 16.00 Uhr bis Donnerstag (23.10.2025), 16.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Brentanostraße in Selm-Bork.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch Aufbohren des Fensterrahmens Zugang zum Haus.

Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

