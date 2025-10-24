PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Einfamilienhaus in Bork

Selm (ots)

In der Zeit von Montag (20.10.2025), 16.00 Uhr bis Donnerstag (23.10.2025), 16.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Brentanostraße in Selm-Bork.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch Aufbohren des Fensterrahmens Zugang zum Haus.

Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

