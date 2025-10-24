Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses an Magdalenenstraße

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (23.10.2025) in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Magdalenenstraße in Fröndenberg eingedrungen.

Zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr hebelten die Täter die Haustür auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell