Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kirschkernkissen schmort in der Mikrowelle

Kinderbeuern (ots)

Am 08.11.2025 gegen 13:43 Uhr erhielten die Kräfte der Feuerwehr und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über einen möglichen Küchenbrand in Kinderbeuern.

Vor Ort eingetroffen konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass eine 83-jährige Hauseigentümerin sich ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle erwärmen wollte. Sie hatte es zu lange erhitzt, wodurch es zu schmoren begann.

Es kam glücklicherweise zu keinem offenen Feuer, lediglich zu einer starken Rauchentwicklung.

Es entstand - außer an dem Kirchkernkissen - keinerlei Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell