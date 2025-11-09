PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kirschkernkissen schmort in der Mikrowelle

Kinderbeuern (ots)

Am 08.11.2025 gegen 13:43 Uhr erhielten die Kräfte der Feuerwehr und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über einen möglichen Küchenbrand in Kinderbeuern.

Vor Ort eingetroffen konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass eine 83-jährige Hauseigentümerin sich ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle erwärmen wollte. Sie hatte es zu lange erhitzt, wodurch es zu schmoren begann.

Es kam glücklicherweise zu keinem offenen Feuer, lediglich zu einer starken Rauchentwicklung.

Es entstand - außer an dem Kirchkernkissen - keinerlei Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:32

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 07.11.2025 bis 08.11.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Beethovenstraße in Wittlich. Hier touchierte er einen, im Bereich der Hausnummer 56, ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Astra und beschädigte diesen an der Stoßstange und am Kotflügel hinten rechts. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 06:39

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen mit Hauptaugenmerk auf Kindersicherheit auf dem Schulweg

    Wittlich (ots) - Am 07.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch. Ein Hauptaugenmerk lag an diesem Morgen auf der Kindersicherheit auf dem Schulweg. Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert. Die ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 05:13

    POL-PDWIL: randalierende Person am Marktplatz Bernkastel, Unterbringung in Psychiatrie

    Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:45 Uhr, meldete sich eine Hausbewohnerin, welche im Bereich des Marktplatzes wohnt und teilte mit, dass eine männliche Person ihre Hauseingangstüre eingetreten hätte. Nach einem Wortgefecht sei dieser dann in Richtung der Moselbrücke geflüchtet. Dort konnte der 33 jährige Mann von zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren