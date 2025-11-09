Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 07.11.2025 bis 08.11.2025 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Beethovenstraße in Wittlich.

Hier touchierte er einen, im Bereich der Hausnummer 56, ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Astra und beschädigte diesen an der Stoßstange und am Kotflügel hinten rechts.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell