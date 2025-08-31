PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährliche Körperverletzung auf Kirmesveranstaltung

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 04:53 Uhr wurde die Polizeiinspektion Westerburg zu einer Schlägerei am Sportplatz in Neunkirchen alarmiert. Vor Ort konnte eruiert werden, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen kam, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde eine männliche Person durch einen derzeit noch unbekannten Täter mit einem Glas im Gesicht verletzt. Die männliche Person musste folglich ärztlich versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
PK Knipper

0266398050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

