Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kabeldiebstahl

Lautzenbrücken (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 22.08.2025 bis Freitag, den 29.08.2025 kam es auf dem Betriebsgelände der Mischwerke Lautzenbrücken zu einem Kabeldiebstahl. Bislang unbekannte Täterschaft schnitten hierbei ca. 50m Starkstromkabel ab, welche mit einem Stromgenerator verbunden waren. Der Wert des entwendeten Guts beläuft sich auf ca. 2500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

