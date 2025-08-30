POL-PDMT: Kabeldiebstahl

Bad Marienberg (ots) - Am Freitag, den 29.08.2025, um 12.35 Uhr, kam es in der Herrmannstraße in Bad Marienberg zu einer Verkehrsunfallflucht beim Ausparken. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer stieß beim Rückwärtsausparken mit dem linken Fahrzeugheck gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW der Geschädigten. Anschließend verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung ...

