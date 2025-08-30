POL-PDMT: Kabeldiebstahl
Lautzenbrücken (ots)
Im Zeitraum von Freitag, den 22.08.2025 bis Freitag, den 29.08.2025 kam es auf dem Betriebsgelände der Mischwerke Lautzenbrücken zu einem Kabeldiebstahl. Bislang unbekannte Täterschaft schnitten hierbei ca. 50m Starkstromkabel ab, welche mit einem Stromgenerator verbunden waren. Der Wert des entwendeten Guts beläuft sich auf ca. 2500EUR.
