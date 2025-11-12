PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerin lässt es drauf ankommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Polizisten beendeten am Dienstag, 11.11.2025, auf der A 2 in Richtung Hannover die Fahrt einer PKW-Fahrerin, die Laubblätter auf entstempelte Kennzeichen geklebt hatte.

Gegen 17:30 Uhr fiel Polizisten im Rahmen der Streifenfahrt zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld ein Opel auf. An dem vorderen und hinteren Kennzeichen klebte im Bereich der Zulassungssiegel jeweils ein Blatt mit Paketklebeband angebracht. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass der PKW bereits seit dem 26.06.2025 nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassen ist.

Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Obergassel gestand die 49-jährige Fahrerin aus Rostock, zu wissen, dass ihr Fahrzeug weder zugelassen noch versichert ist. Um nicht mit dem abgemeldeten Fahrzeug erwischt zu werden, habe sie die Blätter aufgeklebt und es darauf ankommen lassen.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

