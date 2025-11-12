PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Vermisste weibliche Person - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bethel- Berlin- Hannover- Seit Sonntag, 05.10.2025, wird in Bielefeld die 39-jährige Helena Cota vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Die Gesuchte ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage. Letztmalig wurde sie im Bielefelder Stadtteil Bethel gesehen.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, hat mittellanges, gestuftes braunes Haar, eine schlanke Statur und trägt möglicherweise eine karierte Schirmmütze.

Nach polizeilichen Ermittlungen gibt es Hinweise darauf, dass sie sich in den Städten Hannover und Berlin aufgehalten hat.

Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zu ihrem Auffinden.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Bielefeld unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

