POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach einer versuchten Vergewaltigung

MK / Bielefeld - Gellershagen - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu einem Sexualdelikt am Mittwochabend, 15.10.2025, im Gellershagenpark. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen angefertigt werden, das im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen veröffentlicht wurde: https://polizei.nrw/fahndung/186054

Der gesuchte Tatverdächtige befand sich gegen 20:30 Uhr mit seinem weiblichen Opfer in dem Stadtpark. Dabei soll er zwei Läufer angesprochen haben, ob sie seinen Schlüssel gefunden hätten, den er verloren habe. Anschließend soll er versucht haben, die Frau in der Nähe eines Spielplatzes zu vergewaltigen. Der Tatort liegt im Bereich der Voltmannstraße, Hägerweg und Koblenzer Straße.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat und wendet sich insbesondere an die beschriebenen Läufer, die von dem Tatverdächtigen angesprochen wurden. Möglicherweise hat der Unbekannte am Abend des 15.10.2025 im Gellershagenpark auch andere Personen nach seinem verlorenen Schlüssel gefragt, die der Polizei nicht bekannt sind.

Hinweise zu dieser Tat bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 12, 0521/545-0

