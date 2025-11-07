Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Dieseldiebe gesucht
Lüdenscheid (ots)
An der Elbinger Straße wurden über Nacht 250l Kraftstoff aus einem Lkw abgezapft. Unbekannte Täter waren zwischen gestern Nachmittag, 16.30 Uhr, und heute Morgen, 4.30 Uhr, am Werk. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Dieseldiebe gesehen haben. (lubo)
