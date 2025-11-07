PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrechersuche

Iserlohn (ots)

Gestern sind Einbrecher an der Hermannstraße zwischen 15.45-20.45 Uhr durch ein Badezimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Sie hebelten das Fenster auf und gelangten vom Erdgeschoss aus auch in eine weitere Wohnung im Mehrfamilienhaus, nun sucht die Polizei Zeugen. Auch an der Kilianstraße in Letmathe waren Einbrecher am Werk: zwischen 16-19.20 Uhr hebelten auch hier Unbekannte ein Wohnungsfenster im Erdgeschoss auf, sie stahlen Schmuck aus der Wohnung. Wer hat am gestrigen Nachmittag und Abend etwas beobachtet? (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

