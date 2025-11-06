Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Plettenberg (ots)
1. Messstelle Kierspe - Bollwerk, B54; Zeit 30.10.2025, 14 bis 20 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 816; Verwarngeldbereich 93; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 23; Anzahl der Fahrverbote 1; Höchster Messwert 110 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße FR Lettmecke; Zeit 06.11.2025, 5:39 bis 10:45; Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 301; Verwarngeldbereich 34; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 86 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Krad; Zulassungsbehörde RS.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell