Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg (ots)

1. Messstelle	Kierspe - Bollwerk, B54;
Zeit					30.10.2025, 14 bis 20 Uhr;
Art der Messung:		ESO;
Gemessene Fahrzeuge		816;
Verwarngeldbereich 		93;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	23;
Anzahl der Fahrverbote		1;
Höchster Messwert		110 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße FR Lettmecke;
Zeit					06.11.2025, 5:39 bis 10:45; Uhr;
Art der Messung:			ESO;
Gemessene Fahrzeuge		301;
Verwarngeldbereich 		34;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	11;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		86 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Krad;
Zulassungsbehörde	RS.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

