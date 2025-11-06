Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen

Iserlohn (ots)

Taschendiebe haben gestern an der Hagener Straße zwei Mal zugeschlagen. Die Geldbörsen zweier Seniorinnen verschwanden zwischen 9.15 und 10.30 Uhr. Die Taten ereigneten sich vermutlich in einem Modegeschäft und einem Supermarkt. In einem Fall fiel dem Opfer eine verdächtige Frau auf, etwa 50 Jahre alt mit langem schwarzen Mantel. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Die Polizei warnt und appelliert: Täter kennen viele Tricks, um an ihre Beute zu kommen! Lassen Sie Ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt, z.B. am Einkaufswagen oder Rollator zurück. Verschließen Sie Taschen und Jacken stets gründlich und verwahren Sie Wertsachen bevorzugt an schwer erreichbaren Stellen, wie z.B. Innentaschen, auf. Nehmen Sie nur die Wertgegenstände mit, die Sie wirklich brauchen. Verwahren Sie niemals Debitkarten gemeinsam mit den dazugehörigen PIN-Nummern. (dill)

