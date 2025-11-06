PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche zünden Böller
E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Der laute Knall von Böllern schreckte letzte Nacht Anwohner der Berliner Straße auf. Sie beobachteten kurz vor 2 Uhr mehrere Personen, die die Straße entlang gingen und Böller zündeten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden den mutmaßlichen Verursacher gemeinsam mit weiteren Jugendlichen noch in Tatortnähe und warfen einen Blick in seine Taschen. Die elf Sprengkörper, die er mit sich herumtrug, stellten die Polizisten sicher und übergaben sie zur Vernichtung der Feuerwehr. Auf Vorhalt räumte der 18-Jährige den Vorwurf ein. Gegen ihn wird nun gegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Weil zwei der Jugendlichen minderjährig waren, informierten die Polizisten die Eltern und baten um Abholung. Kurz darauf kam ein Auto vorgefahren. Ein Bekannter der Mutter hatte sich bereiterklärt, den Transport zu übernehmen. Was er scheinbar nicht bedacht hatte, war das wachsame Auge der Beamten. Denen fielen die seltsamen Augen und das träge Verhalten des Fröndenbergers auf. Einen Drogenvortest später hatte sich der Verdacht erhärtet, dass er unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Eine Streife nahm ihn für eine Blutprobe mit zur Wache und zeigte ihn an. (dill)

In der vergangenen Nacht, zwischen Mittwochabend gegen 20.30 Uhr und heute Morgen gegen 0.10 Uhr wurde an der Schützenstraße ein E-Scooter gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug hing, mit einem Kabelschloss befestigt, am Pfosten eines Verkehrszeichens. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

