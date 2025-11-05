PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisse der heutigen Kontrollen auf Grund der Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Auch heute wurde wieder fleißig kontrolliert, nachdem die Rahmedetalbrücke weiterhin gesperrt ist. Die Polizeibeamten kontrollierten 96 Fahrzeuge über 3,5t zulässiger Gesamtmasse, sowie weitere Pkw. Hier die Ergebnisse: 24 verstießen gegen Durchfahrtsverbote für LKW, davon kamen 23 aus dem Ausland. In sechs Fällen war die Fahrzeugtechnik mangelhaft, zwei Fahrzeuge wurden im Wohle der Verkehrssicherheit stillgelegt. 16 kontrollierte Fahrzeugführer verstießen zudem gegen geltende Lenk- und Ruhezeiten, auf sie kommt nun ein Bußgeld zu. Auch die Ladungssicherung stand bei den Kontrollen im Fokus - hier wurde 10-mal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Von fünf durchgeführten Drogentests am heutigen Tag bescherten drei von ihnen zudem ein positives Ergebnis, was für die Fahrer eher negativ war: es ging zur Wache und Blut wurde abgenommen, die Fahrt war zu Ende. Drei kontrollierte Personen waren zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, auch ein Haftbefehl konnte vollstreckt werden. Durch Geschwindigkeitsmessungen an der Umleitung und Umgebung wurden zudem 109 Verstöße aufgedeckt, in 13 Fällen wurden die Beamten wegen des Verstoßens gegen "Anlieger frei" tätig. Auch künftig kommt es zu solchen Kontrollen, um die Verkehrssicherheit im Kreis zu stärken. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

