Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabeldiebe unterwegs
Kierspe (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen dem 27.10. und gestern Morgen mehrere Starkstromkabel an der Kiersper Löh entwendet. Demnach haben sich die Kabel hinter einer Scheune befunden, die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges in dem Bereich gesehen haben. (lubo)
