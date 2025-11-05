PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe unterwegs

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 27.10. und gestern Morgen mehrere Starkstromkabel an der Kiersper Löh entwendet. Demnach haben sich die Kabel hinter einer Scheune befunden, die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges in dem Bereich gesehen haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

