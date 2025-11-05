Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe gesucht

Menden (ots)

Am Hederichweg haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag mehrere Geräte aus dem Lieferwagen eines Bauunternehmens entwendet. Sie öffneten auf unbekannte Art das Fahrzeug und gelangten so an Werkzeuge, wie eine Kreissäge. Dienstagabend haben Unbekannte zwischen 18 und 21 Uhr zudem ein E-Bike entwendet. Es war an der Poststraße an einem Fahrradständer abgeschlossen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen in beiden Fällen. (lubo)

