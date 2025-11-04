POL-MK: Pkw streift Fußgänger: Zeugen gesucht

Werdohl/Neuenrade (ots) - Eine Seniorin aus Neuenrade erhielt gestern Morgen einen Anruf von einem angeblichen Sparkassenmitarbeiter. Sie teilte dem Anrufer die Geheimzahl der Debitkarte mit. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Täter an der Haustür und wollte die Debitkarte an sich nehmen. Die Dame bemerkte den versuchten Betrug, weigerte sich, die Karte herauszugeben und rief ihre Bank an, um die Karte sicherheitshalber sperren zu lassen. Der Täter ging leer aus. ...

