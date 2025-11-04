Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester und dem Jungen Chor 5nach5 für einen guten Zweck

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn/ Märkischer Kreis (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember, stimmt die Polizei besinnliche Töne an: Ab 19 Uhr geben das NRW-Landespolizeiorchester und der Junge Chor 5nach5 ein Benefizkonzert in der St. Aloysiuskirche.

Die Kreispolizeibehörde, der Pastorale Raum Iserlohn und der Polizei-Sportverein Iserlohn laden ab 19 Uhr zu einem adventlichen Konzert in die große katholische Kirche am Hohler Weg ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Stattdessen freuen sich die Veranstalter über Spenden für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst "Kleine Raupe" der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Das NRW-Landespolizeiorchester eröffnet den Reigen der Stücke mit dem bekannten Symphonic Prelude on Adeste Fidelis und der Ukrainian Bell Carol. Im Mittelteil des Programms begleiten die Musiker den Jungen Chor 5nach5 der Kinder- und Jugendkantorei Iserlohn, der die Lieder Look at the World, Star Carol und You raise me up anstimmt. Im weiteren Programm präsentiert das Orchester die Fantasy on My Heart remains in Wonder, The Nutcrackers Fantasy, The Winter's Tale - Four Vignettes sowie "Joy to the World".

Zum Repertoire des Jungen Chores 5nach5 gehören christliche Pop- und Gospelmusik ebenso wie szenische Musicalaufführungen und große Oratorienkonzerte (gemeinsam mit den anderen Gruppen der Evangelischen Kantorei), traditionelle geistliche Chormusik ebenso wie Hits von den Beatles oder den Wise Guys. Die Jugendlichen proben unter Leitung der Kirchenmusikdirektorin Ute Springer mittwochs ab 17.05 Uhr (daher der Name) im Lutherhaus.

Das Landespolizeiorchester (LPO) NRW ist als Repräsentationsorchester der Landesregierung Teil der Öffentlichkeitsarbeit der nordrhein-westfälischen Polizei. Das Orchester setzt sich aus Berufsmusikerinnen und -musikern aus über 18 Nationalitäten zusammen und repräsentiert die Polizei und das Land NRW auf besondere Art und Weise. Allein das Bild - ein Orchester gekleidet in dunkelblaue Polizeiuniformen - ist schon etwas Besonderes. Das Orchester steht unter der Leitung von Scott Lawton, einem US-amerikanischen Orchesterdirigenten. Seit über 30 Jahren dirigiert er Filmmusik-Konzerte, Fernseh-Auftritte und Crossover-Projekte mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg , wie z.B. mit Scorpions, Udo Lindenberg, Omara Portuondo, Jon Lord, David Garrett, José Carreras und Udo Jürgens. Dreizehn CDs hat er bisher mit dem LPO eingespielt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell