Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Pferdetransporter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Sonntag, den 02.11.25, 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in einen Pferdetransporter der Marke MAN eingebrochen, der zur Tatzeit vor einer Reithalle in der Straße "In den Breiten" in Borken Trockenerfurth abgestellt war.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug, indem sie auf bislang unbekannte Weise die Beifahrertür öffneten. Aus dem Innenraum wurde ein Rucksack, eine Geldbörse sowie ein Laptop entwendet. Außerdem schnitten die Täter die Gurte eines auf dem Beifahrersitz befindlichen Kindersitzes durch. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa ca. 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

