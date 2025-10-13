Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verkehrsinsel touchiert

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag an der Einmündung Grabbrunnenstraße / Müllberger Straße ereignet hat. Ein 33-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Grabbrunnenstraße aus Richtung Maillekreuzung herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Müllberger Straße einbiegen. Dazu ordnete er sich auf dem rechten der drei Fahrspuren der Richtungsfahrbahn ein. Hinter ihm fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Lamborghini und ordnete sich auf der mittleren Abbiegespur neben dem Passat ein. Beim Rechtsabbiegen kam der Lamborghini zu weit nach links und touchierte die dortige Verkehrsinsel. Dabei verlor der 50-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es zur Kollision mit dem Passat kam. In der Folge drehte sich der Lamborghini, sodass der Wagen zwischen einer rechtseitig befindlichen Wand und dem Passat eingeklemmt wurde. Beide Fahrer erlitten derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Während der Passat-Fahrer vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, lehnte der 50-Jährige eine sofortige Untersuchung ab. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 410.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich teilweise voll gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt hatte. (cw)

Rottenburg (TÜ): E-Bike-Fahrerin gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 30-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg entlang der L 385 unterwegs und kam infolge eines Fahrfehlers ohne Beteiligung Dritter zu Fall. (tr)

Nehren (TÜ): Einbruch in Einkaufsmarkt

Ein bislang Unbekannter ist von Samstag, 21.15 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Gomaringer Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich dazu über die Außenseite des Gebäudes gewaltsam Zugang ins Innere. Dort versuchte er eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07072 / 91460-0 entgegengenommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell