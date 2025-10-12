PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand

Reutlingen (ots)

Hechingen-Stein (ZAK): Gebäudebrand

Zum Brand eines leerstehenden Wohngebäudes in der Kirchstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Sonntag ausgerückt. Gegen 01.50 Uhr alarmierten mehrere Bewohner aus umliegenden Gebäuden die integrierte Leitstelle des Zollernalbkreises. Beim Eintreffen der Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort kam, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden und Bedarf weiterer Ermittlungen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

