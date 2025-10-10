PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben; Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.10.2025 / 12.16 Uhr abrufbar unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6130700

Der 87-jährige Mann, der am Donnerstagabend (02.10.2025) nach einem Verkehrsunfall in Metzingen in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist am Freitag infolge seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen dauern an. (tr)

Rosenfeld (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung der L390 in die L415 ereignet hat. Ein 33-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seinem VW Transporter auf der L390 aus Richtung Heiligenzimmern unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die L415 einfahren. Dabei missachtete er das dortige Haltgebot, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Skoda Octavia eines 59-Jährigen kam, der auf der vorfahrtsberechtigten L 415 unterwegs war. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der VW Transporter war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

