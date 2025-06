POL-COE: Coesfeld, Lette, Industriestraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 18.06.2025/15:35 Uhr, kam es auf der B58, in Ascheberg in Höhe der Autobahnzufahrt auf die A1, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 80jährige Frau aus Haltern am See vertauschte an einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage das Gaspedal mit dem Bremspedal und beschleunigte ihr Fahrzeug sodass dieses mit zwei vor ihr haltenden Fahrzeugen kollidierte. Zwei männliche Personen aus ...

