POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Körle

Tatzeit: bis Freitag, den 31.10.25; 09:22 Uhr

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in dem Meisenweg in Körle ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Wohnobjekt. Im Innenbereich des Hauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Homberg
