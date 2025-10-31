Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gartenhütten - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.10.2025:

Melsungen

Tatzeit: Dienstag, 28.10.2025, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 30.10.25, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag in zwei Gartenhütten in Melsungen - Adelshausen eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Täter unbemerkt die Grundstücke in der Pfieffestraße und hebelten anschließend gezielt die Zugangstüren der Gartenhütten auf. Die Unbekannten durchsuchten anschließend die Innenräume nach Wertgegenständen. In einem Fall entwendeten sie eine Kettensäge. Der Wert der gestohlenen Kettensäge liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell