POL-HR: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld: Zeugen von Abholung in Borken gesucht

Homberg (ots)

Borken (Schwalm-Eder-Kreis):

Dreiste Betrüger haben mit der miesen Masche der falschen Polizeibeamten am gestrigen Mittwochabend Geld und Schmuck von einer Seniorin aus Borken erbeutet. Indem sie die hochbetagte Frau glauben ließen, sie müsse ihre Wertsachen vor einer kriminellen Bande in Sicherheit bringen, übergab diese noch am gleichen Abend eine Tasche mit Wertgegenständen im Wert von einem mittleren vierstelligen Betrag an eine angebliche Polizistin. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 20 der Kriminalpolizei Homberg suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Geldabholerin geben können.

Wie eine Streife der Polizeistation Homberg berichtet, kam es zwischen 21:00 und 21:30 Uhr in einem Wohngebiet westlich des Sportplatzes zu der Übergabe der Wertsachen. Zuvor hatte sich ein Mann auf dem Festnetzanschluss der Frau gemeldet und sich als Polizist ausgegeben. Durch geschickte Gesprächsführung konnte er die Seniorin davon überzeugen, dass sie kurz davorstehe, das Opfer einer Diebesbande zu werden. Angeblich habe die Polizei bei einem Einbruch in der direkten Nachbarschaft der Angerufenen einen Zettel mit ihrem Namen gefunden, weshalb man nun davon ausgehe, dass die Täter als nächstes bei ihr zuschlagen werden. Die Dame könne ihre Wertsachen nur schützen, indem sie diese sicherheitshalber an die Polizei übergebe. Dabei setzte der falsche Polizeibeamte am Telefon das Opfer so unter Druck, dass die verängstigte Frau daraufhin Bargeld und Schmuckstücke zusammensuchte, in eine Tüte packte und diese schließlich an ihrer Haustür an die falsche Polizistin aushändigte. Die unbekannte Frau wurde als etwa 1,70 Meter groß sowie mit dunklem Haar beschrieben, außerdem sprach sie deutsch mit Akzent. Nach der Abholung kamen der Seniorin dann Zweifel und sie rief die Polizei an, wobei der Schwindel schließlich aufflog.

Wer den Ermittlern des K20 der Kriminalpolizei in Homberg Hinweise zur Tat oder auf die Geldabholerin geben kann, meldet sich bitte unter 05681-7740.

