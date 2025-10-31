Polizei Homberg

POL-HR: Vereinsheim durch Brand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.10.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Donnerstag, 30.10.2025, 20:53 Uhr

Am Mittwochabend geriet in Spangenberg eine Mülltonne in Brand, die direkt am Vereinsheim des TC Spangenberg stand. In Folge wurden Teile des Gebäudes durch den Brand beschädigt.

Gegen 20:50 Uhr bemerkte ein Spaziergänger eine Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Am Wäscheborn" in Spangenberg. Er verständigte daraufhin die Feuerwehr. Der Brandherd konnte an einer unmittelbar am Gebäude stehenden Mülltonne lokalisiert werden. Von dort griff das Feuer auf die Fassade des Gebäudes über. Durch die Feuerwehr Spangenberg konnte der Brand schnell abgelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Homberg. Nach der heutigen Brandortuntersuchung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand möglicherweise fahrlässig verursacht wurde, wobei eine vorsätzliche Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden kann. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich beziffert.

Die Brandermittler gehen davon aus, dass sich bereits am Donnerstag vor Brandausbruch mehrere Personen im Bereich des Sportplatzes aufhielten. Die Kriminalpolizei Homberg bittet daher um Hinweise. Wer hat am Donnerstagabend Personen auf dem Vereinsgelände des TC Spangenberg gesehen? Hinweise werden unter der Tel. 05681/774-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell