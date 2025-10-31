PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.10.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Donnerstag, 30.10.2025, 06:45 Uhr bis 16:10 Uhr

Am Donnerstag haben Diebe in Gudensberg einen E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Gefährt zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss gesichert an der Bushaltestelle in der Fritzlarer Straße abgestellt. Die unbekannten Täter überwunden auf unbekannte Art und Weise die Sicherung des Schlosses und entfernten sich anschließend mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Der E-Scooter ist von der Marke Xiaomi. Am Tattag war das Versicherungskennzeichen "733 YGG" angebracht. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

