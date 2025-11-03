PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen Gartenhütte auf

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Körle

Tatzeit: Donnerstag, den 23.10.25, 11 Uhr bis Donnerstag, den 30.10.25, 11 Uhr

Unbekannte Täter sind im genannten Tatzeitraum in eine Gartenhütte in Körle eingebrochen. Nachdem die Täter das Vorhängeschloss an der Gartentür aufgehebelt hatten, betraten sie das Grundstück in der Straße "Im Mülmischtal" in Körle und begaben sich zur dortigen Gartenhütte. Dort versuchten sie zunächst vergeblich eine Holztür aufzuhebeln. Anschließend gelang es den Tätern eine zweite Holztür zu gewaltsam öffnen und in den Innenraum der Gartenhütte einzudringen.

Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 09:27

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025: Körle Tatzeit: bis Freitag, den 31.10.25; 09:22 Uhr Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in dem Meisenweg in Körle ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Wohnobjekt. Im Innenbereich des Hauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:33

    POL-HR: Vereinsheim durch Brand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.10.2025: Spangenberg Tatzeit: Donnerstag, 30.10.2025, 20:53 Uhr Am Mittwochabend geriet in Spangenberg eine Mülltonne in Brand, die direkt am Vereinsheim des TC Spangenberg stand. In Folge wurden Teile des Gebäudes durch den Brand beschädigt. Gegen 20:50 Uhr bemerkte ein Spaziergänger eine Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Am Wäscheborn" ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:30

    POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.10.2025: Gudensberg Tatzeit: Donnerstag, 30.10.2025, 06:45 Uhr bis 16:10 Uhr Am Donnerstag haben Diebe in Gudensberg einen E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Gefährt zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss gesichert an der Bushaltestelle in der Fritzlarer Straße abgestellt. Die unbekannten Täter überwunden auf unbekannte Art und Weise die Sicherung des Schlosses und entfernten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren