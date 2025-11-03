Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen Gartenhütte auf

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2025:

Körle

Tatzeit: Donnerstag, den 23.10.25, 11 Uhr bis Donnerstag, den 30.10.25, 11 Uhr

Unbekannte Täter sind im genannten Tatzeitraum in eine Gartenhütte in Körle eingebrochen. Nachdem die Täter das Vorhängeschloss an der Gartentür aufgehebelt hatten, betraten sie das Grundstück in der Straße "Im Mülmischtal" in Körle und begaben sich zur dortigen Gartenhütte. Dort versuchten sie zunächst vergeblich eine Holztür aufzuhebeln. Anschließend gelang es den Tätern eine zweite Holztür zu gewaltsam öffnen und in den Innenraum der Gartenhütte einzudringen.

Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell