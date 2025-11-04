Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagabend und Montagmorgen die Eingangstür zu einem Geschäftshaus an der Grünestraße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02391/9199-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)

