Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus
Plettenberg (ots)
Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagabend und Montagmorgen die Eingangstür zu einem Geschäftshaus an der Grünestraße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Plettenberg entgegen.
Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02391/9199-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell