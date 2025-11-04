Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus
Kierspe (ots)
Unbekannte brachen gestern die Türen eines Hauses an der Rönsahler Löh auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.
Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02354/9199-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)
