Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Kierspe (ots)

Unbekannte brachen gestern die Türen eines Hauses an der Rönsahler Löh auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02354/9199-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell