PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Kierspe (ots)

Unbekannte brachen gestern die Türen eines Hauses an der Rönsahler Löh auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02354/9199-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:41

    POL-MK: Terrassentür aufgehebelt

    Iserlohn (ots) - Einbrecher hebelten gestern, zwischen 17.45 und 20.35 Uhr, die Terrassentür einer Wohnung an der Theodor-Fleitmann-Straße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und entwnedeten Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Iserlohn entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:40

    POL-MK: Täter stehlen Schmuck aus Wohnung

    Hemer (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Sonntag, zwischen 18 und 20.30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung an der Beethovenstraße. Aus den Wohnräumen verschwanden Schmuck und Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Hemer entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 06:40

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Hemer/ Altena/ Iserlohn/ Menden/ Werdohl (ots) - 1. Messstelle Hemer, Iserlohner Straße; Zeit 03.11.2025, 6:55 Uhr bis 8:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 362; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 50 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Altena-Evingsen, Ihmerter Straße; ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren