Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter stehlen Schmuck aus Wohnung

Hemer (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Sonntag, zwischen 18 und 20.30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung an der Beethovenstraße. Aus den Wohnräumen verschwanden Schmuck und Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Hemer entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5512. Viele nützliche Tipps finden Sie auch im Internet auf www.polizeiberatung.de. (dill)

