Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Hemer (ots)
Messstelle Hemer, Iserlohner Straße
Zeit 03.11.2025, 6:55 bis 8:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 362 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
