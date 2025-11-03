PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Feuerwerk Scheibe beschädigt - Eierwurf - Einbruch - Schläge im Regionalzug

Altena (ots)

Am Halloween-Abend haben Unbekannte mit einem Feuerwerkskörper die Scheibe der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Kirchstraße beschädigt. Zeugen hörten ein lautes Pfeifen und einen Knall. Dann beobachteten sie, dass ein Feuer an der Hausfassade brannte. Eine Person versuchte, das Feuer auszutreten, lief dann aber davon in Richtung Am Stapel. Es soll sich um einen etwa zwölf- bis 13-jährigen Jungen handeln. Andere Zeugen beobachteten eine Gruppe von etwa zwölf Jugendlichen mit Helmen und Sturmhauben.

Am Schürenstück wurde in der Nacht zum Samstag ein Wohnhaus mit Eiern beschmissen.

Unbekannte sind Auf der Böcke in ein Wohnhaus eingebrochen. Gestohlen wurden Geld, ein Koffer, Schmuck und Schriftstücke. Der Zeitpunkt des Einbruchs könnte bereits einige Wochen zurückliegen.

Mehrere Personen prügelten sich am Sonntagabend in einem Regionalexpress 34 nach Siegen. Kurz vor 19 Uhr nahm die Polizei am Altenaer Bahnhof zwei 24-jährige alkoholisierte Männer aus dem Kreis Olpe in Empfang. Sie gaben an, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung wegen Fußballrivalitäten gekommen sei. Andere Zug-Insassen hätten sich über ihre Gesänge beschwert. Wie einer der 24-Jährigen berichtete, habe er plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und dann zurückgeschlagen. Auch sein Begleiter bekam Schläge. Die etwa 20- bis 25-jährigen Gegner waren dunkel gekleidet, hatten mittellange, dunkle Dreadlocks, sind phänotypisch afrikanisch und zwischen 175 und 1,85 Meter groß. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Aus einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße wurde zwischen Mittwochmorgen und Sonntagmittag ein Rollstuhl gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

