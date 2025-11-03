Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pfandflaschen-Diebstahl
Lüdenscheid (ots)
Zweimal holte ein 39-jähriger Mann am Mittwoch und Freitag Pfandflaschen aus einer Spenden-Tonne auf einem Tankstellengelände an der Talstraße und versuchte, die gestohlenen Flaschen in der Tankstelle einzulösen. Der 39-Jährige hat bereits Hausverbot. Die Betreiber erstatteten Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (cris)
