POL-MK: Pfandflaschen-Diebstahl

Lüdenscheid (ots) - Freitagabend knallte es auf dem Sternplatz, ein Mann ging bei einem Streit zu Boden. Nach ersten Angaben hätten 10-15 Jugendliche gegen 21.30 Uhr mit Böllern geworfen, ein 46 Jahre alter Lüdenscheider habe die Gruppe auf das Verhalten angesprochen. Das Ergebnis sei gewesen, dass man einen Böller nach ihm geworfen habe. Auch ein 55 Jahre alter Lüdenscheider habe die Gruppe angesprochen, er sei ...

mehr