Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durch Pyrotechnik beschädigt

Schalksmühle (ots)

Zwei 15- bzw. 16-jährige Jugendliche werden verdächtigt, am Halloween-Abend gegen 22.50 Uhr in Stallhaus Pyrotechnik unter einen parkenden Pkw geworfen zu haben. Der Wagen wurde beschädigt. Eine Überwachungskamera hielt den Wurf fest. Die Polizei fahndete nach den Werfern und traf bei einer Party in der Nähe die zwei 15- bzw. 16-Jährigen. Sie machten gegenüber der Polizei keine Angaben und wurden noch in der Nacht ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
