Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw durch Pyrotechnik beschädigt
Schalksmühle (ots)
Zwei 15- bzw. 16-jährige Jugendliche werden verdächtigt, am Halloween-Abend gegen 22.50 Uhr in Stallhaus Pyrotechnik unter einen parkenden Pkw geworfen zu haben. Der Wagen wurde beschädigt. Eine Überwachungskamera hielt den Wurf fest. Die Polizei fahndete nach den Werfern und traf bei einer Party in der Nähe die zwei 15- bzw. 16-Jährigen. Sie machten gegenüber der Polizei keine Angaben und wurden noch in der Nacht ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cris)
