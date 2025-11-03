PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomaten gesprengt - Beschädigungen im Bereich Hauptstraße - Eier gegen Hauswände geworfen

Hemer (ots)

Am Samstag gegen 23.40 Uhr haben zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Ecke Danziger Straße/ Breslauer Straße in die Luft gesprengt. Zeugen hörten einen lauten Knall und beobachteten, wie zwei Männer auf einem roten Motorrad davonfuhren in Richtung Innenstadt. Polizeibeamte sammelten Geld und Zigarettenpackungen auf, die sich über die Straße verteilt hatte. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Das rote Motorrad hat zwei runde Lichter vorn und ein größeres Kennzeichen. Es dürfte sich also mindestens um eine 125er handeln.

An der Hauptstraße gab es am Wochenende eine Reihe von Beschädigungen. Unbekannte beschädigten mit Pyrotechnik die Deckenverkleidung einer Passage. An einem Wohnhaus ging eine Glasscheibe einer Haustür zu Bruch. In einem anderen Hausflur wurde ein Regal zerlegt und in den Müll geworfen. Im Turm und am Ostend flogen Eier gegen Hauswände. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
