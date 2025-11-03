Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Stich in Reifen

Kierspe (ots)

Ein Motorradbesitzer meldete Sonntagnachmittag, dass jemand den Reifen seines Motorrades an der Otto-Ruhe-Straße mit einem Messer beschädigt habe. Nach Zeugenhinweisen wurde die Polizei auf einen 24-jährigen Kiersper aufmerksam, der in ein Waldgebiet davonlief. Die Beamten konnten ihn stellen, er war alkoholisiert und führte ein Messer mit sich. Nun wird gegen ihn wegen Sachbeschädigung ermittelt, das Messer stellten die Beamten sicher. Hinweise zur Tat werden unter 02354 91990 erbeten. (lubo)

