Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Briefkästen beschädigt
Balve (ots)
Unbekannte haben am Freitag und Samstag mehrere Briefkästen beschädigt. Auf der Gabel, Im Tiefental und Unterm Eberg waren sie unterwegs. Um kurz nach 11 Uhr am Samstag konnten Anwohner noch drei weglaufende Jugendliche Im Tiefental beobachten, ehe Böller im Briefkasten explodierten. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt vor einem unsachgemäßen Verwenden von Feuerwerkskörpern. (lubo)
