Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugaufbrüche im Südkreis

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter hatten von Donnerstag auf Freitag mehrere Handwerkerfahrzeuge im Visier. Im Winkel, Grünewald, Osterhardt, Jahnstraße: hier schlugen sie in Werdohl zu. Sie schlugen Scheiben ein, beschädigten die Schlösser und gelangten in drei von vier Fällen an Werkzeuge aus dem Inneren. Auch an der Herscheider Mühle in Herscheid entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Samstag Arbeitsgeräte aus einem Fahrzeug, in der Nacht auf Freitag wurde zudem ein Lieferwagen am Heidehang in Meinerzhagen geplündert. Die Polizei ermittelt nun zu den Taten und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell