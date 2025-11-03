PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Hemer/ Plettenberg (ots)

1. Messstelle Iserlohn, Caller Weg

Zeit 31.10.2025, 10:40 bis 13:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 242 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße Zeit 31.10.2025, 13:10 bis 15:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 310 Verwarngeldbereich 39 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW.

3. Messstelle Hemer, Lohstraße

Zeit 31.10.2025, 15:40 bis 17:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 140 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Plettenberg Osterloh, L561 Zeit 02.11.2025, 7:35 bis 13:23 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 725 Verwarngeldbereich 53 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 90 km/h bei 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

