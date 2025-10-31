PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Imbiss
Man-in-the-middle-Betrug

Iserlohn (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte heute, vermutlich gegen 4 Uhr, die Eingangstür eines Imbisses in der Straße "Am Dicken Turm". Aus den Innenräumen ließ er eine Spendenkasse und Getränke mitgehen. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Eine Iserlohner Firma wäre beinahe Opfer eines "Man-in-the-middle"-Betrugs geworden. Das Unternehmen hatte einem Kunden per E-Mail Rechnungen geschickt. Der aufmerksame Kunde wunderte sich über eine veränderte IBAN und erkundigte sich bei dem Absender. Es stellte sich heraus, dass die per E-Mail versandte Original-Rechnung offenbar abgefangen und mit neuer Konto-Verbindung an den Kunden weitergeleitet wurde. In dieser Rechnung boten die Rechnungsfälscher großzügig fünf Prozent Rabatt an für den Fall, dass die Rechnung binnen zwei Tagen beglichen würde. In diesem Fall entstand kein Schaden, weil der Kunde misstrauisch war. Die Verantwortlichen der betroffenen Firma erstattete Anzeige bei der Polizei. Die nimmt diesen Fall zum Anlass zu warnen: Rechnungen sollten genau geprüft werden. Bei geänderten Kontoverbindungen sollten Rechnungsempfänger zur Sicherheit mit den Verantwortlichen des Rechnungsstellers Kontakt aufnehmen und sich die Änderung bestätigen lassen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

