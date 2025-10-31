PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung
Seniorin bestiehlt Seniorin
Brand eines Kipp-Lasters

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte brachen gestern, zwischen 13.30 und 19 Uhr, in eine Wohnung am Blücherweg ein und entwendeten Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Eine Seniorin aus Lüdenscheid wurde gestern Mittag Opfer einer Taschendiebin. Um 12.50 Uhr befand sie sich in einem Supermarkt im Stern-Center. Auf der Überwachungsanlage des Geschäfts ist zu erkennen, wie eine ältere Dame die Tasche des Opfers heimlich vom Einkaufswagen nimmt, einsteckt und anschließend verschwindet. Die Täterin war etwa 75-80 Jahre alt, hatte graue/weiße kurze Haare, trug eine schwarze Wollmütze, eine Brille und eine hellbeige Winterjacke. Hinweise auf die Identität der Frau nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr brannte an der Lösenbacher Landstraße ein Kipp-Laster. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer. Das Fahrzeug hat an derselben Stelle bereits einmal gebrannt und war daher nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

