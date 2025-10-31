Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach "Man-in-the-middle"-Betrügern

Meinerzhagen/Duisburg (ots)

Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen einer sog. "Man in the middle" Masche. Die unbekannten Täter fingen Mitte des Jahres den E-Mail-Verkehr zwischen zwei Firmen ab und änderten eine Rechnung dahingehend ab, dass die IBAN ausgetauscht wurde. Das von einer Meinerzhagener Firma überwiesene Geld ging an die Täter, größtenteils ins Ausland. Anfang Juni kam es jedoch auch zu Bargeldauszahlungen an einem Geldautomaten in Duisburg. Hierbei entstanden Fotos eines Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/184763

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu seiner Identität machen? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell