PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kierspe (ots)

Messstelle Kierspe-Bollwerk, B 54 Bollwerkstraße FR Kierspe Zeit 30.10.2025, 7:27 bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 588 Verwarngeldbereich 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 92 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde EN.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:10

    POL-MK: Sägen gestohlen

    Altena (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag in ein ehemaliges Ladenlokal an der Lennestraße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Sägen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:59

    POL-MK: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Hausfriedensbruch

    Lüdenscheid (ots) - Am Mittwoch zwischen 16 und 16.35 Uhr wurde an der Albrechtstraße die Heckscheibe eines geparkten blauen Chevrolet Cruze eingeschlagen. Der Sicherheitsdienst des Kreiskankenhauses in Hellersen hat am Mittwochabend einen 29-jährigen Mann erwischt, der auf einer der Stationen übernachten wollte. Er hat eigentlich Hausverbot. Er hatte offenbar bereits einige Tage zuvor Schlüssel und Medikamente ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:58

    POL-MK: Automatenscheiben eingeschlagen - Versuchter Einbruch in Spielhalle

    Iserlohn (ots) - Unbekannte versuchten am Mittwoch zwischen 1 und 8.20 Uhr, in eine Spielhalle am Karnacksweg einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren. Mehrere Männer haben am Mittwochabend die Scheiben eines Zuko-Automaten am Fritz-Kühn-Platz eingeschlagen. Aus dem Automaten können leihweise Stühle entnommen werden. Die Polizei traf vor zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren