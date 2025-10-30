POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Am Mittwoch zwischen 16 und 16.35 Uhr wurde an der Albrechtstraße die Heckscheibe eines geparkten blauen Chevrolet Cruze eingeschlagen. Der Sicherheitsdienst des Kreiskankenhauses in Hellersen hat am Mittwochabend einen 29-jährigen Mann erwischt, der auf einer der Stationen übernachten wollte. Er hat eigentlich Hausverbot. Er hatte offenbar bereits einige Tage zuvor Schlüssel und Medikamente ...

mehr