Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Kierspe (ots)
Messstelle Kierspe-Bollwerk, B 54 Bollwerkstraße FR Kierspe Zeit 30.10.2025, 7:27 bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 588 Verwarngeldbereich 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 92 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde EN.
