Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Hausfriedensbruch

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwoch zwischen 16 und 16.35 Uhr wurde an der Albrechtstraße die Heckscheibe eines geparkten blauen Chevrolet Cruze eingeschlagen.

Der Sicherheitsdienst des Kreiskankenhauses in Hellersen hat am Mittwochabend einen 29-jährigen Mann erwischt, der auf einer der Stationen übernachten wollte. Er hat eigentlich Hausverbot. Er hatte offenbar bereits einige Tage zuvor Schlüssel und Medikamente entwendet. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls. (cris)

